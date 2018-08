O “Let1s Do It!” mobilizará voluntários de 150 países no próximo dia 15 de setembro

A capital sul-mato-grossense participará, pela primeira vez, do “Dia Mundial de Limpeza” que acontece simultaneamente em mais de 150 países, no dia 15 de setembro.

Nomeado “Let1s Do It!” ou “Vamos Fazer Isso!”, a ação tem como objetivo limpar o país inteiro em apenas cinco horas. Junto a diversos países, voluntários e parceiros, os campo-grandenses se reunirão para diminuir o lixo no mundo e chamar a atenção para o lixo mal administrado.

O prefeito Marquinhos Trad se reuniu nesta terça-feira (28) com o coordenador municipal da campanha, Yohhan Teruya, para alinhar a participação do município na ação. Marquinhos afirmou que a prefeitura vai apoiar a ação e participar ativamente dentro das escolas. “Entendemos a importância de dar o destino correto ao lixo. A Prefeitura já vem fazendo seu trabalho com a construção dos ecopontos, fiscalizações pelos bairros e diversos outros serviços. Este movimento vem ao encontro do que pensamos. As ações também vão acontecer nas escolas com atividades lúdicas e de participação ativa de coleta de lixo”, diz o prefeito Marquinhos Trad.

De acordo com o coordenador municipal da campanha, no dia 15 de setembro eles vão distribuir luvas, sacolas plásticas para todo mundo por a mão na massa e catar o lixo.

“E mais do que isso é conscientizar as pessoas a não jogar o lixo e dar o direcionamento correto ao lixo. Mostrar o exemplo. Se trata de uma conscientização que a gente precisa fazer a nossa parte. Atuar nas escolas municipais, estaduais de que a gente precisa dar o exemplo para poder construir um mundo melhor. E uma ação simbólica, mas que tem esse fundo de propagar esse discurso durante todo o ano. Lixo no chão, não!”, diz o coordenador.

Neste ano, o movimento Let´s do it está mobilizando o maior número de cidades no Brasil. Já são 160 cidades confirmadas e a meta é que 5% da população mundial participe, portanto, no Brasil, a pretensão é reunir aproximadamente 10 milhões de voluntários.