O evento acontecerá nesta semana na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

O primeiro fórum de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) será realizado em Campo Grande. O evento vai ocorrer na sexta-feira (17) e no sábado (18), deste mês, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

O encontro tem o objetivo de falar sobre moradia para famílias de baixa renda. Podem participar do evento os profissionais atuantes no setor público, privado, nas universidades e Organizações Não Governamentais (ONGs).

Para os interessados, é necessário realizar a inscrição, que é gratuita, pelo site; https://www.sympla.com.br/i-forum-de-athis---assistencia-tecnica-para-habitacao-de-interesse-social__324535

Habitação de interesse social

A Lei Federal 11.888, que completa 10 anos em dezembro de 2018, ‘assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia previsto na Constituição Federal’, abarcando famílias com renda mensal de até três salários mínimos.