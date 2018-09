A Caravana da Saúde retornou a Campo Grande e os médicos estão atendendo os alunos das escolas públicas estaduais. O trabalho começou na última segunda-feira (10), e o projeto deve percorrer as 150 unidades de ensino da capital.

Os profissionais da caravana voltam para atender os alunos que foram diagnosticados com alguma deficiência visual ou auditiva durante a fase de triagem. Os estudantes que não foram examinados na etapa anterior também passarão pela avaliação.

O coordenador da Caravana da Saúde, padre Wagner Divino, comentou sobre a proposta dos atendimentos. “Um dos objetivos é fazer um pente fino para que os 42 mil alunos da rede pública de ensino de Campo Grande sejam examinados”, informou.

“Os alunos que foram diagnosticados na triagem da primeira fase vão realizar os exames específicos e ver os encaminhamentos necessários. Na caravana nas escolas não foi necessário o encaminhamento para cirurgias. Todas as soluções foram ambulatoriais”, disse o coordenador.

Os médicos da Caravana da Saúde, até o dia 2 de outubro, atenderão os alunos de 22 escolas da região do Segredo da capital. Os estudantes com problemas visuais e que necessitarem de lentes corretivas sairão das unidades com a receita e os óculos encomendados.

“Identificamos que de 15% a 20% do baixo rendimento escolar dos alunos da rede pública de ensino se devem por problemas de visão ou audição. Temos índices de repetência e evasão escolar por causa disso. Então, dar a esses alunos aparelhos auditivos e óculos melhora também o rendimento nas escolas”, disse o secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Coimbra.