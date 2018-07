O Ministério do Trabalho lançou o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e os atendentes da Fundação Social do Trabalho (Funsat) estão orientando os trabalhadores campo-grandenses a baixarem o aplicativo.

Com o aplicativo, o trabalhador terá o documento em mãos sempre que precisar fazer uma consulta. A nova ferramenta permite ao usuário o acesso a todas as suas experiências profissionais formais, as atuais e também as anteriores.

A Carteira de Trabalho Digital poderá ser baixada em qualquer smartphone com sistema operacional Android ou IOS e funcionará como uma extensão do documento físico.

Como baixar o App

Para ter o documento digital, com todas as informações acessíveis no telefone, o trabalhador deve entrar na loja de aplicativos do telefone e procurar por “Carteira de Trabalho Digital” e baixar a ferramenta.

A próxima tela são os informes, que aparecem em seguida, apresentando uma tela com quatro opções: Entrar, Solicitar 1ª via, Solicitar 2ª via, Perguntas Frequentes. Quem tiver a senha cadastrada no cidadão.br e Sine Fácil precisará apenas colocar essa senha (será a mesma senha para os dois aplicativos). Neste caso, basta clicar em “Entrar”.

É necessário ler a política de privacidade, concordar e aceitar. Em seguida, será necessário digitar o CPF, a senha e clicar novamente em “Entrar”. Quem não tiver senha ainda, precisará criar uma, clicando em “Primeiro Acesso no cidadão.br” ou em “Cadastre-se”.

Será necessário informar dados pessoais (CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe, estado de nascimento -se for nascido no exterior, a opção será “Não sou brasileiro”). Essas informações serão validadas no Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis). Caso estejam corretas, o trabalhador será direcionado a responder um questionário com cinco perguntas sobre seu histórico laboral. Por isso, é importante ter em mãos a Carteira de Trabalho física ao tentar instalar o aplicativo mobile. É preciso acertar pelo menos quatro das cinco perguntas. Em seguida, o trabalhador receberá uma senha provisória que deverá ser trocada no primeiro acesso.

Caso o usuário não consiga acertar as respostas, terá de aguardar 24 horas para uma nova tentativa ou entrar em contato com a central 135 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para auxílio. Pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital é possível também solicitar a 1ª e a 2ª via da carteira de Trabalho. As opções aparecem na terceira tela que se abre assim que o aplicativo é instalado. Nesse caso não é necessário passar pela autenticação. Basta clicar na opção desejada, preencher o formulário de pré-cadastro válido por 30 dias, e comparecer a um posto de atendimento para validar as informações e formalizar o pedido do documento.

Algumas unidades de atendimento de emissão de CTPS requerem agendamento prévio. Para verificar se o posto de sua preferência tem essa obrigatoriedade, o trabalhador pode entrar no link http://trabalho.gov.br/rede-de-atendimento.

Essa solicitação também pode ser feita pela internet, caso o trabalhador não queira baixar o aplicativo. O endereço é o https://precadastroctps.trabalho.gov.br.