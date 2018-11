O evento “Sinaliza”, uma mobilização a favor do sujeito surdo e da sua língua, a Libras

O Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), vinculado à Coordenadoria de Políticas para Educação Especial, promoverá neste sábado (10), a partir das 14h, no Parque das Nações Indígenas, o evento “Sinaliza”, uma mobilização a favor do sujeito surdo e da sua língua, a Libras.

A ação visa sensibilizar a população para a causa. O término está previsto para as 21h. O evento terá várias apresentações na praça central do parque: dança do ventre, zumba, tai chi chuan, yoga e teatro, além de brincadeiras para a garotada.

Também haverá participação de instituições que atendem a comunidade surda, que vão expor quais serviços oferecem, por meio de banners e materiais educativos.

Para o chamamento da comunidade no parque, haverá equipes distribuídas nas entradas principais (Quató, Kadiwéu e Kaiawa), entregando folders do evento. O 10 de novembro é lembrado como o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) chama a atenção para os cerca de 400 milhões de pessoas no mundo que sofrem de alguma perda auditiva.