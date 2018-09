Uma rua no bairro das Moreninhas IV, região sul de Campo Grande, vem trazendo muita dor de cabeça para quem passa pelo local, mas não é uma rua qualquer, é a do Ceinf José Carlos de Lima, que em dias de chuva fica intransitável e quando está na época de estiagem, é uma poeira que deixa as donas de casa revoltadas.

A rua Antônio Pires de Oliveira, é linha de ônibus, e quando as poças d’água se forma, o veículos tem que ir pela outra quadra, pois fica inviável passar. Os pais, tios, avós que tem o dever de levar sua criança para o Ceinf, não aguentam mais a situação da rua.

A dona de casa Lélia Rita da Silva Souza Santos, tem duas crianças, e uma delas é especial, e que mora no bairro a três anos, passa pela rua quase todos os dias, pelo menos quatro vezes, e diz que o transtorno é o mesmo tanto para os alunos matriculados no Ceinf, quanto para os pais que tem os filhos matriculados na escola ao lado. Lélia ainda falou que tanto o residencial José Maksoud quanto o Ceinf foram entregues em 2014, e que no mínimo a rua onde os alunos passam para estudar, deveria ser asfaltada.

A operadora de supermercado Francielle Ribeiro Prado, 35 anos, relatou que quando chove, a água invade a creche, e que os motoqueiros acabam subindo na calçada e dividem o espaço com as crianças.

O motorista de aplicativo Wellington Elias de Souza, 34 anos, relata que em dias de chuva, não tem como parar em frente ao Ceinf, e que muitas vezes tem que ficar esperando os carros mais próximos do portão sair para conseguir levar o filho para aprender.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com o secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Rudi Fiorese, que estipulou um prazo de 15 dias para fazer o patrolamento e cascalhamento da rua, e ainda disse que no momento não tem nenhum projeto de pavimentação para a região.