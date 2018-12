Muito aguardada pelas famílias campo-grandenses, a Cidade do Natal, será inaugurada neste sábado (8), e contará novamente com o melhor da gastronomia oferecida por bares e restaurantes selecionados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel MS), que irá gerir a praça de alimentação do espaço, com apoio do Sebrae MS, Senac, Sesc, Fecomércio, MS Gás e Food Experience.

O presidente da Abrasel MS, Juliano Wertheimer, reforçou a importância da entidade gerir a praça de alimentação do local. “É a segunda vez que a Abrasel MS geri o espaço e o resultado é muito positivo, pois selecionamos estabelecimentos que são referência nos produtos que oferecem, garantindo alimentação de qualidade e com preços acessíveis às famílias. Temos certeza que será novamente um sucesso”.

A entidade selecionou 14 empresas que irão ocupar os quiosques, oferecendo um cardápio variado e cheio de sabor, além de bebidas e doces, com valores que vão de R$ 3,00 (casquinha de sorvete) a R$ 26,00 (porção de bolinha de frango com queijo).

Além destes estabelecimentos, os microempreendedores individuais também estarão na Cidade do Natal vendendo seus produtos como pipoca, churros, entre outros. “Todos os MEI que foram selecionados pela Abrasel possuem carteirinha sanitária e fizeram o curso de manipulação e higienização de alimentos”, informou o presidente Juliano Wertheimer.

A ação conta com o apoio do Sebrae. “O Sebrae MS mais uma vez é parceiro nas ações da Abrasel, o que nos deixa muito satisfeitos, pois o Sebrae apoia o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, oferecendo treinamentos e palestras, incentivando o empreendedorismo e fortalecendo os negócios”, frisou Juliano.

A escolha da Abrasel MS foi feita por Acordo de Cooperação entre o Município e a Associação, com inexigibilidade de chamamento público, pois a entidade “apresenta comprovada experiência na realização de eventos similares, com a especialidade de, por ser regional e possuir em seu quadro de associados 150 empresas locais, manter a característica cultural de regionalização gastronômica, sendo, portanto, a única com capacidade e experiência para realização do evento”, segundo edital publicado no Diário Oficial do Município.