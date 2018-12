Com um nova roupagem e também cheio de luzes para entrar no clima natalino, o ônibus City Tour terá sua volta marcada com passeios durante a Cidade do Natal nos altos da Avenida Afonso Pena.



“Repensamos ele todo. Agora ele vem com uma roupagem especial para passear com moradores e turistas que passarem pela nossa Capital. Temos certeza que ele agradará a todos, uma vez que o ônibus é constantemente solicitado a nós”, analisa a secretária-adjunta e superintendente de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Laura Miranda.



O ônibus terá três saídas diárias nos seguintes horários: 18 horas, 19 horas e 20 horas. Cada passeio terá cerca de 40 minutos e todos serão orientados por guias de turismo.



O percurso começará na Cidade do Natal e seguirá pela Afonso Pena até nas imediações da avenida Presidente Ernesto Gueisel. O passeio não terá paradas nos pontos culturais e históricos localizados na Afonso Pena.



Menores de 12 anos só poderão passear no City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não será permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4042-1313.