Já está em processo de licitação mais de R$ 1 milhão em obras de reforma das escolas municipais Danda Nunes, Antonio José Paniago e Arlindo Lima. Está no planejamento da Prefeitura Municipal de Campo Grande, melhorias em outras 28 unidades, que precisam desde pequenos reparos nos muro, como a demanda levantada na Escola Arlene Marques, até a reconstrução de três salas de aula, destruídas num incêndio, serviço programado para a Escola José Paniago.

Inicialmente, o maior investimento, R$ 712.610,88, será feito na Escola Muncipal Dandas Nunes, que tem 900 alunos. Estão prevista melhorias nas instalações elétrica, hidráulicas, substituição do forro da cobertura do pátio, limpeza e substituição de calhas; colocação de piso tátil; adequação do prédio para as regras de acessibilidade e projeto de segurança e prevenção de incêndios cobrado pelo Corpo de Bombeiros. O piso na quadra coberta será trocado e haverá mudança da cobertura; construção de bancos de alvenaria no pátio e de um balcão de atendimento. As empresas participantes terão até o dia 12 de novembro para entregar as propostas.

A Escola Antonio José Paniago, no Jardim Itamaracá, com 1.200 alunos, receberá a primeira reforma praticamente deste sua fundação, em 1986. Ao longo destes 32 anos de funcionamento, sé recebeu uma nova pintura do prédio, em 2005. Além de revisão geral das instalações elétricas e hidráulicas, com investimento de R$ 219.294,46, serão reconstruídas três salas de aula destruídas num incêndio ano passado. Na terceira escola que já teve a reforma licitada, a Arlindo Lima, o investimento será de R$ 163.153,13.

Próximas escolas a receberem melhorias:

No grupo de escolas que já tem projeto de reforma em andamento estão a Tertuliano Meirelles; Bernardo Franco Bais; Frederico Soares; Hercules Maymone; Imaculada Conceição; Ione Catarina Igydio; Irene Szukala; João Nepomuceno; Luiz Cavalon; Maria Couto Fortes; Plinio Barbosa Martins; Virgílio Alves de Campos e Consulesa Margarida Maksoud.

Também estão nesta relação às escolas José Rodrigues Benfica; Valdete Rosa da Silva; Leogildo de Pina; José Dorileo de Pina; Maria Lúcia Passarelli; Escola Agrícola Governador Arnaldo Estevão; Elizio Ramirez Vieira; Major Aviador Y Juca Pirama; Nagem Jorge Saad; 8 de Dezembro (extensão Onira Santos Rosa); Arlene Marques Almeida; Flora Guimarães Rosa Pires; Iracema de Souza Mendonça; Lenita Sena Nachif e Sulivan Silveira.