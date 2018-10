Depois de quatro meses de obras de requalificação da rua 14 de Julho, o cronograma geral de entrega dos serviços está adiantado em 4%. Resultado desse empenho, é que mesmo durante o feriado do Dia da Nossa Senhora Aparecida (12), equipes estiveram trabalhando no local.

Dentre os serviços, a rede de esgoto é a que está com os trabalhos mais adiantados, com mais de 85% de conclusão. Com a substituição da rede, várias ligações clandestinas foram regularizadas. Com isso, no trecho da 14 de julho, entre a avenida Fernando Corrêa da Costa e a rua 26 de Agosto, a primeira etapa da obra está quase pronta.

A drenagem está com 51% concluídos e as redes elétrica e de telecomunicações, com 42% do serviço finalizado. As redes de água e a pavimentação estão, até agora, com 25% e 23% de conclusão, respectivamente. De acordo com a empresa responsável, o objetivo é entregar a primeira etapa dos serviços adequada ao bom funcionamento do comércio neste Natal, até meados de novembro.

Para acelerar as obras ainda mais e diminuir os impactos aos lojistas, está sendo planejada a implantação de uma equipe para trabalhar durante a noite, fazendo as calçadas.

Requalificação

Os serviços executados neste segundo semestre são:

Bacia do Prosa – Avenida Fernando Corrêa da Costa

– Entre a avenida Fernando Corrêa da Costa e a rua 15 de Novembro: conclusão do asfalto; estacionamento em blocos de concreto; canaletas; drenagem; rede de esgoto; dutos; caixas elétricas e caixas de telefonia.

– Entre a rua 15 de Novembro e avenida Afonso Pena: conclusão da drenagem e rede de esgoto, sem demolição total do pavimento existente;

Bacia do Segredo – Rua Maracaju

– Entre a Maracaju e Dom Aquino: conclusão do asfalto; estacionamento e via em blocos de concreto; canaletas; drenagem; rede de esgoto; dutos; caixas elétricas e caixas de telefonia.

– Entre a rua Maracaju e avenida Mato Grosso: conclusão das redes coletoras de esgoto e drenagem, sem abertura da via para a instalação de caixas e dutos.

Ainda estão sendo modernizadas e implantadas as seguintes instalações: gás natural; incêndio; Wi Fi e CFTV; paisagismo, com o plantio de 200 árvores; iluminação pública e mobiliário urbano. O projeto prevê o alargamento e padronização das calçadas; modernização da sinalização viária e instalação de câmeras de monitoramento.