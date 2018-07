As palestras podem ser agendadas pela internet, por meio do gabinete online

Com o objetivo de combater as drogas, paletras são realziadas em escolas, empresas e associações, em Campo Grande. O evento é ministrado pelo vereador da capital, Delegado Wellington, e faz parte do projeto de prevenção primária.

O parlamentar que é presidente da Comissão de Segurança Pública da câmara municipal, afirma que a prevenção primária reduz significantemente as oportunidades de ação do criminoso. “Existem formas das pessoas se precaverem a fim de evitarem a ocorrência de assaltos, furtos e roubos, o triângulo do crime é bem visível: ambiente favorável, alvo desejável e vulnerável, agente disposto e capaz, esses três fatores predispõem a ocorrência de um crime. As pessoas devem estar atentas para inibirem a ação do criminoso e principalmente, se protegerem dos bandidos que estão à solta esperando uma oportunidade para agir”, alertou o vereador.

Outro assunto muito solicitado ao vereador é sobre o enfrentamento ao uso das drogas. Isso porque, muitos pais estão passando por situações difíceis com os filhos, que se envolveram nesse universo e hoje são usuários. “O objetivo é esclarecer aos pais o perigo e prevenir as crianças e adolescentes afastando-os da criminalidade. É necessário que haja informações sobre os malefícios, instruções para comportamentos corretos e o fortalecimento de vínculos familiares para fugir dessa problemática. Toda orientação se justifica para que no futuro não haja punições, muitos jovens estão presos cumprindo pena porque se envolveram em ilícitos para sustentarem os vícios”, disse.

Para os interessados, as palestras podem ser solicitadas e agendadas por meio do gabinete online do parlamentar, no link https://goo.gl/y1NEzx