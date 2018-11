A Auto Rodas, empresa especializada em rodas automotivas, baseada há 25 anos na capital, realiza este sábado (10) a terceira edição do Rally Auto Rodas. Largaram agora pouco da sede da empresa, na avenida Ceará, 71, 38 carros para um percurso de 35km, no entorno de Campo Grande. O rali é disputado na modalidade regularidade, que consiste em manter uma velocidade média previamente determinada com o objetivo de passar nos pontos de controle pré-determinados no tempo exato.

De acordo com o organizador Waldemar Melendes Júnior, de 56 anos, a ideia do rally surgiu a partir dos filhos, quando começaram a participar efetivamente da empresa. "É uma opção para população da capital, um evento off road, no estilo universitário", ressaltou o empresário.