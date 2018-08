A prova teórica do concurso para Polícia Militar (PM), que vai ocorrer neste domingo (12), em Campo Grande e no município de Dourados, contará com um reforço na segurança. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (10), pela assessoria do governo do Estado. Ao todo, 36 mil pessoas farão as provas.

Por conta da quantidade de participantes, os policiais da PM reforçarão o policiamento no entorno dos locais de realização das provas. Algumas linhas de transportes públicos também vão receber reforço, para facilitar o acesso dos candidatos aos locais do exame.

Apesar do número de inscritos, o edital liberou apenas 450 vagas. A abertura dos portões será às 6h e o fechamento dos mesmos às 8h. É recomendado que os candidatos cheguem aos locais da prova com duas horas de antecedência para evitar problemas.

É necessário levar o documento de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada com material transparente. A prova terá duração de quatro horas.

As provas serão realizadas em Campo Grande nos seguintes locais:

• Uniderp – Avenida Ceará, 333 Vila Antônio Vendas;

• Uniderp Agrárias – Rua Alexandre Herculano, 1.400 Taquaral Bosque;

• Centro Universitário Anhanguera (Unidade 2) – Avenida Gury Marques, 469 Chávara das Mansões;

• Universidade Católica Dom Bosco – Avenida Tamandaré, 6.000 Jardim Seminário;

• Unigran – Rua Abrão Júlio Rahe, 325 Centro.

Já em Dourados as provas serão realizadas no Centro Universitário da Grande Dourados Unigran , no bairro Jardim Universitário e na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).