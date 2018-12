Em Mato Grosso do Sul, serviços públicos, bancos, algumas lotéricas, correios e comércio permanecerão fechados durante o dia 25 de dezembro de 2018 e primeiro de janeiro de 2019. Supermercados, shoppings e serviços essenciais na área de saúde devem funcionar com horários articulados. Confira o que abre e o que fecha na lista abaixo:

FECHADOS

Bancos -Funcionarão no dia 24, mas estarão fechados nos dias 25 e 31 dezembro. Já no dia primeiro de janeiro não haverá expediente em agencias bancárias de Campo Grande.



Lotéricas - A grande maioria das lotéricas estarão fechadas dias 25 dezembro e primeiro de janeiro. Porém estarão abertas nos dias 24 e 31 de dezembro até às 16h. Isso porque segundo os os proprietários o sorteio da mega da virada deve acontecer às 15h do dia 31 de dezembro

Correios - Também estarão fechados nos dias 25 de dezembro e primeiro de janeiro. Mas algumas devem funcionar nos dias 24 e 29. Essas serão as agências do Shopping Campo Grande, Cidade Morena, Itanhangá Park, Menguim, Monte Libano, Nossa Senhora de Fátima, Pedro Celestino e Vila Progresso. As demais agências fecham dia 24 e retornam no dia 2 de janeiro.

Judiciário - O recesso do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul já começou nesta quinta-feira (18) e segue até dia 7 de janeiro de 2019. Mas o plantão funcionará normalmente para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos - As repartições públicas municipais e estaduais estarão no dia 24 de dezembro em ponto facultativo, fecha dia 25 e segue em recesso dos dias 26 à 28. Na sequência, no dia 29 haverá expediente. Dia 31 será ponto facultativo e dos dias primeiro ao 4 de janeiro estarão em recesso.

Já o comércio será facultativo à abertura no centro de Campo Grande nessas datas comemorativas. A grande maioria deles abrem dia 24 de dezembro, até às 18h e dia 31 de dezembro, até às 16h.

ABERTOS

Supermercados - Os super e hipermercados de Campo Grande abrem nos dias 24 e 31 até as 20h. Nos dias 25 e primeiro de janeiro nenhum supermercado estará aberto em Campo Grande.

Postos de saúde - Somente hospitais, Unidades de Pronto Atendimento e Centros Regionais de Saúde que funcionam 24 horas abrem normalmente.

Feira Central - No dia 24 estará aberta das 10h às 18 horas. Fecha dia 25, abre dos dias 26 à 29. Volta a fechar no dia 31 e só retorno no dia 2 de janeiro de 2019.

Mercadão - Abre na segunda-feira (24), mas funciona em horário diferenciado, com abertura às 6h30 e encerramento das atividades às 12h. Fecha dia 25. Abre normalmente dos dias 26 ao 29 e volta a funcionar em horário diferenciado no dia 31, das 6h30 á 12h.

Shoppings

Campo Grande: De quinta-feira (19) até sábado (22), o horário de funcionamento será das 9h às 22 horas. No domingo (23), abre às 10h e fecha também as 22 horas. Dia 25 será ponto facultativo. Dos dias 26 ao 29 funciona normalmente. Já na antevéspera, dia 30 funcionarão apenas lojas e quiosques das 12h às 20 horas. Na véspera dia 31 o Shopping abre das 10h às 18 horas. Dia 01 é ponto facultativo, retorna normalmente no dia 02 de janeiro.

Norte Sul Plaza: Lojas abrem na quinta-feira das 13h às 21h e as áreas de alimentação e lazer funcionam das 11h às 21h

Bosque dos Ipês: O Shopping Bosque dos Ipês irá abrir normalmente das 10h às 22h.

Pátio Central: No dia 24 abre das 08h às 18 horas. Funcionará normalmente doas dias 26 à 28. Fecha no domingo 30. No dia 31 volta a funcionar das 8h às 16h. No dia 01 estará fechado e retorna com as atividades normais no dia 2 de janeiro de 2019.