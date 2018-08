A prefeitura municipal de Campo Grande divulgou a programação dos eventos em comemoração aos 119 anos da cidade. A informação é referente às festividades do período vespertino e noturno, que vão ocorrer neste sábado (4).

Confira;

15 horas

Evento: Implantação do 14º núcleo do projeto Escola Pública de Futebol

Local: Praça do Jockey Clube

Rua Bom Sucesso com Rua das Margaridas – Bairro Jockey Clube

————————————————————————————–

19 horas

Evento: Futsal entre bairros – Região Urbana do Segredo

Local: Praça do Bairro Coophasul

Ruas Moussa Tanous, Cotegipe, Clóvis Mato Grosso e Atílio Banduci

————————————————————————————–

19 horas

Evento: II Circuito Gastronômico

Local: Praça do Peixe

Avenida Bom Pastor – Bairro Vilas Boas