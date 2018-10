A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para interdições que acontecem em diversas vias da cidade, orientando para a atenção redobrada dos condutores durante o fim de smeana.

Sexta-feira – 26/10/2018

Motivo: Inauguração da agência Jardim dos Estados

Local: Vagas de estacionamento (3 vagas, 14,40 metros) Rua Manoel Inácio de Souza esquina com a Rua Bahia sentido Parque dos Poderes, (3 vagas, 14,40 metros) Rua Manoel Inácio de Souza esquina com a Rua Bahia (4 vagas,19,20 metros) Rua Bahia esquina com a Rua Manoel Inácio de Souza em frente a agência Sicredi.

Horário: 19h00 às 23h00

Sábado – 27/10/2018

Motivo: 01° Encontro de Crianças da Mini Iban 2018.

Local: Rua Américo Brasiliense, entre as esquinas das Ruas Bangu e Flamengo.

Horário: 13h00 às 18h00

Motivo: Dia das Crianças

Local: Rua Afonso Celso com a Rua Y Juca Pirama e a Rua Marquês de Barbacena.

Horário: 15h00 às 18h00

Motivo: Dia das Crianças

Local: Rua Pedro Nava entre as Ruas Josué Jesus de Matos e a Rua Dolores Duran.

Horário: 14h00 às 17h00

Domingo – 28/10/2018

Motivo: XXVII Festa de Honra a São Judas Tadeu

Local: Início em frente à igreja, esquina da Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa com a Paulo Freire, segue até a Rua Portugal e entre a direita, descendo por esta por uma quadra até a Rua México, seguindo por esta por uma quadra e meia até os fundos da Igreja São Judas, Rua México 235.