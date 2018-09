A intenção do campo-grandense é adquirir o presente de “Dia das Crianças” nas lojas do centro da capital. Isso é o que evidenciou a pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio, em parceria com o Sebrae/MS.

A pesquisa apontou que 79,31% dos entrevistados querem comprar no comércio da região central, contra 7,88% nos bairros e 4,43% nos shoppings. Já quanto à pretensão de gastos, 30% pretendem gastar entre R$51,00 e R$100,00. E ainda, 84,50% disseram que devem pagar em dinheiro. O levantamento foi feito com 389 pessoas, de 13 de Agosto a 3 de Setembro.

O resultado do levantamento agradou a coordenadora do Programa Reviva Campo Grande, Catiana Sabadin, que comemora os dados, por ajudar a impulsionar as vendas, “mitigando os impactos que as obras possam causar”. “Tenho certeza que quando a requalificação do centro estiver finalizada, a vontade do cidadão de fazer compras no centro, de frequentar a região, será ainda maior”, afirmou a coordenadora.

A estimativa é de que, somente na Capital, a data possa movimentar R$37,24 milhões, sendo 67,77% desse montante equivalente a R$ 25,23 milhões, destinados a presentes, como roupas, brinquedos, e calçados. 49,57% dos entrevistados disseram que vão comprar brinquedos; 36,32% vão comprar roupas e 6,84% estão planejando presentear as crianças com calçados.