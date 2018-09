O evento será realizado nesta quarta-feira no Paço Municipal

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), vai assinar nesta quarta-feira (12), no Paço Municipal, contratos para o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), juntamente com proprietários rurais da região da Área de Proteção Ambiental do Guariroba. O acordo prevê a remuneração (financeira ou por serviço) ao produtor que adotar práticas sustentáveis de preservação ambiental na propriedade.

Serão 16 novos contratos com os produtores rurais que ingressam no Programa Manancial Vivo (PMV), onde firmam contrato com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), para a adoção de práticas e manejos conservacionistas de melhoria da distribuição da cobertura florestal na paisagem que contribuam para o aumento da infiltração de água e para o abatimento efetivo da erosão, sedimentação e incremento de biodiversidade em suas propriedades e assim possam receber o pagamento pelos serviços ambientais executados.

O secretário da Semadur, Luís Eduardo Costa comentou sobre a relevância da iniciativa. “O intuito é incentivar formas sustentáveis de comportamento aos produtores da região e conscientizar quanto à importância do cuidado com a utilização dos recursos naturais, pois, a região é de extrema importância para o abastecimento de água da população”.