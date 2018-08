As obras do Reviva Campo Grande continuam sendo realizadas na rua 14 de Julho. A reforma faz parte do projeto que pretender dar “cara” nova a região central da capital. Contudo, para isso, alguns trechos permanecem interditados e a equipe da prefeitura municipal divulgou o cronograma dos trabalhos para a próxima semana.

Confira;

• De 13 a 15 de agosto – fechamento de meia pista na Rua 7 de Setembro com a 14 de Julho para a instalação de caixas de elétrica.

• 13 de agosto – obras de drenagem e elétrica na 14 com a Maracaju. Fechamento de meia pista da Maracaju e total na 14.

• 16 de agosto – início das obras de instalação de esgoto do lado esquerdo, entre as ruas Maracaju e Antônio Maria Coelho.