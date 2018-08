O cronograma das obras do projeto “Reviva Campo Grande” foi divulgado nesta quinta-feira (30), durante uma reunião de planejamento. Os técnicos responsáveis pelos trabalhos, da empresa Engepar, informaram o próximo passo.

Nesta sexta-feira (31), será realizado as obras de instalação da rede de esgoto do lado esquerdo da rua 14 de Julho, entre a avenida Mato Grosso e rua Antônio Maria Coelho. A previsão é que o trabalho dure uma semana.

Na última terça-feira (28), foi liberado o cruzamento da rua 14 de Julho com a 26 de Agosto. Além disso, foi fechado o cruzamento da rua 14 de Julho com a Sete de Setembro. Para quem for trafegar nesse trajeto, a rota alternativa é a rua 26 de Agosto.

Confira as rotas alterativas;