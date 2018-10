A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Plaenge, Engepar e Fort Atacadista inaugura o Monumento da Maria Fumaça, que dá inicia a 1ª etapa da Requalificação da Orla Ferroviária, nesta terça-feira (23), às 19 horas, no cruzamento das avenidas Mato Grosso com Calógeras.

Programada para ter sido inaugurada no feriado de 11 de outubro, data em que se comemora a divisão do Estado, e neste ano, o centenário da elevação de Campo Grande a categoria de cidade, o evento precisou ser adiado devido às fortes chuvas que caíram naquela semana.

Para a entrega, a Prefeitura e o Governo do Estado prepararam uma grande festa com show do Geraldo Espíndola que vai apresentar uma música inédita feita especialmente para a ocasião. Ele vai cantar a música junto com a orquestra sinfônica de Campo Grande e crianças da Aldeia Indígena, que são assistidas pela Fundação Ueze Zahran. O show finaliza na voz marcante de Almir Sáter, um de nossos artistas mais expoentes.

A Maria Fumaça tem 5 metros de altura, 20 de comprimento e cerca de 20 toneladas. O monumento ficará suspenso em um balanço que dará a impressão que ele levantará vôo. Também haverá um totem com QRCode com um texto informativo da Maria Fumaça, produzido pelo prof. Paulo Cabral, do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul.

“A Maria Fumaça vai ficar em balanço, então vai parecer que ela está pegando voo, trazendo essa história consigo”, explica a diretora-presidente Berenice Jacob.

Essa primeira entrega está sendo realizada com as parcerias da Plaenge, que comprou e instalou a Locomotiva, do Fort Atacadista, responsável pelo paisagismo; da Solurb, que está colocando as lixeiras e instalou o contêiner para a Guarda Municipal, além de ter feito a pintura do pontilhão da Antônio Maria Coelho. A Engepar foi parceria ao fazer o transporte da Maria Fumaça. E por fim, o Jardim Japonês será realizado pela Colônia Japonesa.

Demais etapas

No projeto completo, a Orla Ferroviária passará por uma requalificação geral que mudará completamente sua estrutura. O espaço vai receber bicicletários, totens com QRCode, wifi livre (já está funcionando), equipamentos esportivos e intergeracinais, playground e habitações de interesse social.

O projeto da Orla Ferroviária vai da Avenida Mato Grosso até a Afonso Pena, e também da Avenida Calógeras, entre as ruas 7 de Setembro e Antônia Maria Coelho.

A ideia é que o projeto mude completamente a cara do local, trazendo mais segurança, de modo que as pessoas passem a ocupá-lo definitivamente.