Para evitar o congestionamento no trânsito de Campo Grande, alguns desvios foram divulgados pela equipe da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). As rotas alternativas são para os motoristas que passaram pela região central da cidade durante as obras do “Reviva Campo Grande”, que está sendo realizada na rua 14 de julho.

Com a interdição da rua, entre a avenida Fernando Correa da Costa e rua 7 de Setembro, é recomendado que os motoristas que estejam indo em direção a avenida Mato Grosso, peguem a avenida Fernando Corrêa da Costa, rua Rui Barbosa ou rua Padre João Crippa.

Na rua 26 de Agosto - entre Avenida Calógeras e rua 13 de Maio -, os condutores que estiverem indo em direção a área central, precisa pegar a rua 7 de Setembro e depois a rua 14 de julho ou a rua Rui Barbosa.

Aqueles que estiverem indo em direção a avenida Mato Grosso e região, pode acessar a rua 7 de Setembro e a avenida Afonso Pena ou rua Barão do Rio Branco, depois entrar pela rua Rui Barbosa.

O condutor de veiculo ou moto que ir em direção do Shopping Campo Grande e região, pode entrar pela Avenida Calógeras e pela avenida Fernando Correa da Costa.

Na interdição da rua 14 de Julho - entre rua Dom Aquino e rua Maracajú – os motoristas que estiverem indo em direção da avenida Mato Grosso e região, podem pegar a rua 7 de Setembro, avenida Afonso Pena ou rua Barão do Rio Branco.

Na interdição da rua Marechal Cândido Mariano Rondon - entre Avenida Calógeras e rua 13 de Maio - os condutores que estiverem indo em direção da área central, podem seguir pela Avenida Calógeras.

Já aquele que tiver em direção ao Shopping Campo Grande e região, é necessário entrar na avenida Ernesto Geisel e depois seguir pela rua Antonio Maria Coelho ou pegar a avenida Ernesto Geisel e após, acessar a rua Barão do Rio Branco.