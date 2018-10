O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) não terá atendimento nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12) por conta dos feriados de Divisão do Estado e Dia de Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil.

A informação foi publicada no Diário Oficial de 12 de janeiro, onde estão listados todos os feriados e pontos facultativos para o ano de 2018. Os atendimentos voltam ao normal na segunda-feira (15).