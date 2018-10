A suspensão se deu por um problema técnico no sistema do órgão

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran - MS) está impossibilitado de realizar qualquer tipo de atendimento na manhã desta quarta-feira (17).



De acordo com informações da assessoria, a substituição de um transformador da Energisa no Sistema de Gestão Integrada (SGI) forçou o desligamento do sistema nesta manhã, ocasionando a queda em todo o estado.

A previsão é de que tudo volte a sua normalidade após às 12h.