Esperado por muitas pessoas, a comemoração mais horripilante do ano é comemorada nesta quarta-feira, 31 de outubro, e é neste clima de Halloween que estarão todas as unidades da rede de restaurantes casual dining, Detroit Steakhouse, que faz questão de trazer uma experiência americana para os brasileiros, seja no cardápio ou nas comemorações.

No dia 31 de outubro, as casas estarão cuidadosamente decoradas para a ocasião e funcionários caracterizados. Os clientes poderão vivenciar o dia das Bruxas saboreando o delicioso rodízio de costela e aperitivos por apenas R$ 29,95, além de terem a oportunidade de provar o chopp vermelho, especialmente preparado para a data.

A rede aposta em um calendário promocional diferenciado para manter as operações sempre em alta.

“Recorremos à inspiração norte-americana para oferecer ao nosso público diversas promoções fora do convencional durante o ano inteiro. Encontramos desta forma uma maneira de aproximar nossos consumidores de uma outra cultura”, conta o sócio-diretor da marca, Fábio Marques Jr.

Com um ambiente no mais puro estilo americano, os restaurantes contam com diversos atrativos como TVs em todos os espaços, para os consumidores acompanharem cada lance de várias modalidades esportivas, nacionais e internacionais, além de brinquedoteca para as crianças.