O dia será marcado por homenagens em diversas paróquias, uma das primeiras foi a 28ª Procissão que reúne fiéis de diversas paróquias da região sul da capital.

A procissão saiu da Paróquia Maria Mãe dos Imigrantes e passou por várias paróquias da região. O encerramento será no Centro de Formação São Vicente Pallocci, perto do Atacadão da Costa e Silva, com missa às 9h30. No período da tarde haverá bingo.

Na Paróquia São Sebastião, a programação começou às 6 horas, com Alvora Festiva. A missa está programada para 8h30 e uma carreata sai às 9h30. O almoço será às 11 horas. No período da noite, haverá procissão às 18h30 e missa solene às 19 horas. (rua Minas Gerais, nº 549 bairro Monte Carlo)