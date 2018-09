Com objetivo de chamar atenção da comunidade para importância das árvores no contexto ambiental e social será realizado o “Diálogo de Primavera – Sabores do Cerrado” em Campo Grande. O evento acontecerá nesta quinta-feira (19), às 15h, no Comper Jardim dos Estados da capital. O encontro contará com uma palestra sobre arborização urbana e aula show de culinária.

O evento é organizado pela prefeitura de Campo Grande e a diretora presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, explica que o evento faz parte do projeto “Diálogos”, que promove a discussão de assuntos sobre meio ambiente e planejamento urbano.

“Nessa edição o evento abordará a importância das árvores nativas do cerrado e a utilização dos seus frutos, que se destacam pelos seus nutrientes ricos em substâncias antioxidantes, além de alta quantidade de vitamina. Teremos a parceria com o Programa Sabores do Cerrado e Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da Rede Comper de Supermercados. Essa ação será replicada no dia 24, na Biblioteca Pública do Parque Florestal Antônio de Albuquerque em comemoração à Semana Municipal da Juventude”, disse a diretora.