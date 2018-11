Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) divulgou que Corumbá passará a parcelar as dívidas de multas com cartões de crédito. Atualmente nove cidades oferecem o parcelamento.

Conforme o Detran, o parcelamento das dívidas em Corumbá já estará disponível na segunda-feira (12) na agência local do Detran-MS e no posto Despachante Fórmula 1.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka Soler, a intenção é alinhar o atendimento de forma a atender todo o Estado. “Além de Corumbá, no interior o parcelamento já pode ser feito em Amambai, Bonito, Coxim, Dourados, Naviraí, Sidrolândia e Três Lagoas, sendo que a previsão é que até o começo do próximo ano todo o Estado disponha do serviço.”, explicou.

De acordo com o representante da PinPag, empresa credenciada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) para atender a demanda, Domingos Vasques de Sá, todas as dívidas poderão ser parceladas em até doze vezes. “Além disso, o usuário poderá utilizar até três cartões de crédito diferentes se for necessário para atingir o limite de crédito de cada cartão”, encerrou.

Serviço

Agência de Corumbá : Localizada na Rua Piauí, 3015- Bairro Guarani, das 07h30 às 13h30.

Despachante Despachante Fórmula 1: Localizado na R. América, 391 – Centro, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 18h30.