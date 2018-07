O Encontro dos Conselheiros Regionais de Campo Grande começa nesta quinta-feira (26), a partir das 19h, no auditório do Sindicato Rural da capital. O evento continua até o sábado (28), e está sendo promovido pela comissão organizadora do Sistema Municipal de Planejamento (SMP).

A abertura oficial do evento acontece hoje. Durante os dias do evento, serão trabalhados temas com a finalidade de avaliar as atividades dos Conselhos Regionais das Regiões Urbanas de Campo Grande com discussões em grupos, divididos por eixos temáticos e apresentados em plenária.

A diretora-presidente da Planurb e coordenadora do SMP, Berenice Maria Jacob Domingues, ressalta que o poder executivo municipal tem atuado na gestão democrática, especialmente nas discussões referentes à política de desenvolvimento sustentável e instrumentos de planejamento.

“É importante ressaltar que o encontro contará com a participação de lideranças comunitárias e representantes de entidades organizadas que atuam na área da política urbana, para avaliar o desempenho e atuação dos conselhos regionais. Também será um momento importante para colher sugestões para adequações desses conselhos”, explica a diretora.

Conselhos Regionais

Em Campo Grande, existem sete conselhos regionais em funcionamento e que congregam aproximadamente 350 conselheiros de diversos segmentos. Foram criados com objetivo de acompanhar a aplicação das diretrizes do Plano Diretor e Legislação pertinentes, sugerindo modificações e prioridade. Têm um importante papel na administração municipal de Campo Grande, à medida que participam, acompanham decisões e disseminam ações e informações de interesse da comunidade, contribuindo para uma gestão mais democrática.