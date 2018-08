Mas o engenheiro responsável pelas obras ressalta que não haverá atraso no cronograma final do projeto

Devido a chuva dos últimos dias uma sombra de preocupação atinge a população campo-grandense que precisa circular pela rua 14 de julho, que está passando por obras do Programa Reviva Campo Grande. No entanto Prefeitura Municipal divulgou nota informando de que não haverá atrasos na entrega do projeto.

Segundo o engenheiro responsável pelos trabalhos, Carlos Clementino, o andamento das obras não será afetado em sua totalidade. Isso porque a Engepar, empreiteira responsável pelos trabalhos, já havia previsto o período de chuvas em seu plano de execução.

“As obras só param quando se torna inconveniente a ação dos trabalhadores sob chuva. Isto é normal na Construção Civil. Assim que possível, atendendo às condições técnicas e de segurança, os serviços voltam imediatamente”, afirma o engenheiro.

De acordo com a Engepar como as chuvas são atípicas do mês de Agosto, haverá uma alteração no cronograma previsto nesse período, mas isso não implicará em atraso na entrega final da requalificação.