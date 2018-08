As escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande vão receber os kits culturais do projeto Trilha da cultura, elaborado pela Águas Guariroba. Ao todo, as 95 unidades da capital serão beneficiadas. Os materiais mesclam informações culturais de todas as regiões do país com a conscientização sobre o meio ambiente, saneamento e preservação da água.

Segundo o coordenador de projetos sociais da concessionária, Willian Carvalho, cada escola está recebendo dois kits, compostos por um livro e um caderno de atividades para os professores.

A obra é uma coletânea de informações e reportagens sobre saneamento, meio ambiente e cidadania, produzidos por uma equipe de jornalistas e educadores, para ser utilizado por professores e alunos e que tem o propósito de enriquecer o material didático utilizado nas escolas.

“O material poderá ficar disponível na biblioteca para consulta dos professores que desejam utilizá-la em suas aulas. Acreditamos que é importante preparar as crianças a respeito destes conteúdos cada dia mais cedo”, disse Willian.

No total, são 382 kits que vão ser distribuídos pelas unidades de ensino. O material ainda conta com caderno direcionado aos professores, com orientações sobre como trabalhar os conteúdos por meio de atividades sugeridas e dicas de planos de aulas direcionadas ao 6º e 9º ano.