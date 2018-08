Com o objetivo de esclarecer as dúvidas da população a respeito das obras do “Reviva Campo Grande”, um escritório foi implantado. O espaço, localizado na Associação Comercial e Industrial da capital, e funciona das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

O local está funcionando desde maio deste ano e tem atendido as demandas em relação ao cronograma, estacionamento, fachada de lojas entre outras questões.

O escritório local é um dos principais canais de atendimento para o cidadão sobre o projeto que vai dar “cara” nova ao centro da capital. A equipe que trabalha no programa tem realizado reuniões com os interessados para falar sobre o plano de revitalização.