O projeto “Resgate da história de vida e talentos” foi realizado na última sexta-feira (24) e promoveu a integração e resgate da história de vida de idosos, em Campo Grande. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e pelo Centro de Convivência do Idoso- CCI Elias Lahdo, teve como objetivo proporcionar as pessoas da terceira idade momentos de lazer e cultura.

A ideia também foi resgatar as memórias dos idosos e fazer a sua integração na comunidade e vivências, pois, além de ouvir, eles foram instigados a contar suas próprias histórias.

Emocionada, a coordenadora Ala Lia Manvailer, relatou que ao assumir a unidade percebeu que os idosos apresentavam a necessidade de estreitar o vínculo familiar e foi então que decidiu promover o projeto envolvendo os netos e a própria comunidade.

“Fui conversando com eles e muitos falaram que a família precisava saber o quanto eles se sentiam vivos, mais jovens, por estar aqui. Foi então que fiz o resgate da história deles, contando a biografia de cada um e seus feitos desde que ingressaram no CCI. Foi surpreendente porque isso mexeu com todos, até os homens que não são fãs de ginástica começaram a participar das aulas. E para aqueles que tem netos, nós promovemos brincadeiras antigas entre eles”, disse.