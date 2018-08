O primeiro encontro de sobarias será realizado nesta terça-feira (7), em Campo Grande. O evento está programado para ocorrer às 19h30, no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ MS).

O principal objetivo do encontro é discutir a respeito do prato de origem japonesa adaptado à culinária campo-grandense e também sobre sua preservação como tradição gastronômica. Haverá, inclusive, palestra educativa sobre a preservação do sobá como patrimônio cultural e imaterial de Campo Grande e da escolha da comida como prato típico da cidade.

“Este encontro será a primeira abordagem que nós da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Feira Central, Sebrae e Senac teremos para iniciar a formatação deste novo roteiro turístico de Campo Grande”, disse a superintendente da Sectur, Juliane Salvadore.