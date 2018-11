Oito famílias precisaram deixar o local e foram levadas para abrigos do município ou casa de parentes



Por causa da cheia do rio Apa, de Bela Vista, a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul e a Secretaria de Obras, removeram oito famílias ribeirinhas. Algumas foram levadas para um abrigo do município, outras seguiram para a casa de parentes.

De acordo com a Defesa Civil, o nível de água do rio alcançou 5,50 metros, bem acima do normal que é de 1,80 metro, a previsão é de que diminua durante a semana. A orientação é ficar alerta e não se colocar em risco. O município e a Defesa Civil seguem acompanhando a situação.