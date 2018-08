O evento contará com atrações culturais e gastronomia

A feira de artesanato “Mãos que criam” vai ocorrer neste domingo (5), no Altos da Afonso Pena em Campo Grande. o evento será realizado das 16h às 21h, em comemoração do Dias dos pais. A organização está sendo feita pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), da capital.

120 artesãos terão a oportunidade de mostrar todo o seu trabalho, com muito design e criatividade. Haverá também música e gastronomia regional. A animação estará garantida com shows de Guga Borba e The 5.

Tapetes, toalhas, bijuterias, quadros, cerâmica, mosaico, patchwork, bolsas de material reciclável e objetos de decoração são alguns dos artigos do artesanato regional que estarão disponíveis para compra.

Na gastronomia serão oferecidas comidas como arroz carreteiro, arroz pantaneiro, pastel, sobá, espetinho, bolos e doces.