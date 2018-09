Mais uma edição de feira de artesanato será realizada no Horto Florestal e Campo Grande neste sábado (8). O evento ocorrerá das 9h às 17h, e contará ainda com culinária regional.

Montada próxima ao espelho d’água, aproximadamente 100 pessoas se reúnem para expor, ali, peças à base de madeira, em ferro, palets e até mesmo artesanato petshop. Já na parte da gastronomia 30 expositores vendem pastel, espetinho, além do tradicional arroz carreteiro.

Os preços são acessíveis e cabe em todos os bolsos. Têm pequenas lembranças no valor de R$ 3 como banquetas de madeiras e outras peças, a R$ 35. Realizada há quase dois anos no Horto, a feira também é animada pelos violeiros do Centro de Convivência do Idoso do bairro Monte Castelo.

Serviços: Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 9 9231-9270.