O festival do pastel começa nesta quinta-feira (30) e vai até o domingo (2), no Mercadão Municipal de Campo Grande. A festa vai celebrar os 60 anos do local e está sendo apoiada pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur).

Na programação estão previstas atrações musicais, elaboração de receitas ao vivo com “cozinha-show”, concurso de receitas, sorteios e exposição histórica.

A expectativa da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Campo Grande (Associmec), organizadora do evento, é de receber 70 mil pessoas, aumentando as vendas dos comerciantes em 30% em relação aos dias normais.

“O Mercadão é um dos pontos culturais mais fortes de Campo Grande. Ali tem história, sabor, cultura, tradição e a Sectur não poderia ficar de fora deste momento especial”, comenta a secretária-adjunta da Sectur, Laura Miranda.