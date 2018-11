A unidade está localizada no município de Dois Irmãos do Buriti

Será inaugurado nesta terça-feira (13), no município de Dois Irmãos do Buriti um entreposto para filetagem de peixe, no polo industrial da cidade. A unidade, aguardada há anos, recebeu R$ 405,8 mil do Fundo Estadual de Apoio à Industrialização (FAI), do governo do Estado, visando a compra de equipamentos.

Aberto nesta terça, o frigorífico de peixes deve começar a operar de forma efetiva em fevereiro de 2019, com o abate de uma tonelada de pintado e pacu ao dia. A estrutura pertence ao município, mas será operada pela Pescado Buriti, que integra o Projeto Pacu. Espera-se que a indústria gere até 150 empregos e, em médio prazo, passe a abater seis toneladas de pescado ao dia.