Profissionais estão sendo selecionados para trabalhar na segunda unidade da fábrica de alimentos que foi inaugurada em março deste ano em Campo Grande. A seleção é feita pela Fundação Municipal de Trabalho (Funsat). Há vagas para pessoas com experiência nas áreas de auxiliar de limpeza (serviços gerais), mecânico de manutenção, supervisor de produção e operador de máquinas, e processos.



O profissional que assumir a vaga de auxiliar de serviços gerais ficará responsável em realizar atividades de apoio nas diversas áreas da empresa, podendo fazer a limpeza em áreas da fábrica e ao seu redor, manutenção de pátios e jardins, atividades de apoio junto à lavanderia e vestiário. O candidato precisa ter ensino fundamental completo e experiência na área. Salário de R$ 1.051,12.

Para a vaga de mecânico de manutenção, o profissional deverá fazer a manutenção preventiva e corretiva em máquinas, reparo de circuitos pneumáticos e hidráulicos; soldas especiais. Elaborar e executar circuitos pneumáticos, hidráulicos e manutenção nos sistemas de vácuo; interpretar desenhos técnicos; especificar peças e componentes, entre outros. Salário de R$ 2.357,70 (salário poderá ser negociável, conforme experiência), mais benefícios como vale transporte e outros que serão informados na entrevista.

A vaga de operador de máquinas fixas está com seis oportunidades abertas. O profissional irá realizar o controle e operação de máquinas e equipamentos a fim de garantir um processo com eficiência, preservar o processo e integridade física de todos os envolvidos; realizar as tarefas com olhar crítico, sugerindo melhorias e identificando anormalidades para avisar ao superior direto e garantir a qualidade do processo. Exige-se formação técnica em química, mecânica, elétrica, biologia ou logística. Salário de R$ 1.584,00 (salário poderá ser negociável, conforme experiência) mais benefícios como vale transporte e outros que serão informados na entrevista.

Para assumir a vaga de supervisor de operações na área de controle de produção, o profissional deverá supervisionar os gastos fixos do departamento; monitorar e apoiar toda a equipe produtiva; administrar e controlar rendimentos dos produtos; garantir a disponibilidade de equipamentos para produção e outros. O candidato precisa ter o ensino superior completo em administração, engenharia ambiental, gestão ambiental ou áreas relacionadas. Salário de R$ 3.178,80 (salário poderá ser negociável, conforme experiência) mais benefícios como vale transporte e outros que serão informados na entrevista.

Os profissionais interessados em participar do processo seletivo devem levar o Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a Carteira de Trabalho, na FUNSAT, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas, até dia 10 de agosto.

A Funsat está localizada na Vila Glória, em Campo Grande.