O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda de trabalho em Campo Grande nesta segunda-feira (12). Pela manhã ele lança a 4ª Campanha de Doações de Brinquedos dos Servidores Públicos do Estado e, durante à tarde, assina contratos para construção de 196 casas em Paranaíba e Chapadão do Sul.

A Campanha de doações de brinquedos será lançada, às 9h, no auditório da Governadoria. Idealizada pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), ela tem como objetivo estimular o espírito de solidariedade entre servidores públicos.

Brinquedos novos, seminovos e usados, em bom estado de conservação, poderão ser entregues até 7 de dezembro em postos de coleta nas secretarias. O que for arrecadado será doado para instituições de caridade.

Às 14h30, no gabinete do governador, será autorizada a construção de 100 moradias em Paranaíba e 96 em Chapadão do Sul. Juntos, os empreendimentos somam investimentos de R$ 15,9 milhões, sendo R$ 2,4 milhões exclusivos do Governo do Estado.

Os conjuntos habitacionais de Paranaíba e Chapadão do Sul estão entre os quatro projetos selecionados recentemente pelo Ministério das Cidades, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. As demais cidades contempladas são Campo Grande (300), Chapadão do Sul (96) e Nova Andradina (128).