O evento faz parte das comemorações do 60º aniversário do Mercado Municipal Antônio Valente

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), participou da abertura do “Festival do Pastel” em Campo Grande. O evento começou nesta quinta-feira (30), e vai até domingo (2), no Mercado Municipal Antônio Valente, o "Mercadão Municipal", que está completando 60 anos de existência.

Azambuja, que é candidato à reeleição, visitou o estabelecimento e aproveitou para conversar com comerciantes e clientes, e ainda participou da cerimônia em comemoração ao aniversário e lançamento da 6ª edição do evento.

“O Mercadão faz parte da história, da cultura, da tradição. É muito gratificante poder participar desse momento e estar aqui com todos os comerciantes. Temos aqui 120 famílias que trabalham, que edificaram, construíram, fizeram a manutenção e hoje é um atrativo que recebe cerca de cinco mil pessoas por dia”, destacou Azambuja.



O espaço foi inaugurado em 1958, e é um ponto comercial e turístico importante para a história da capital. A cerimônia contou também com a presença do chefe de cozinha Paulo Machado, que foi campeão da Batalha do Estrogonofe, do programa Fantástico, da TV Globo, nesse ano.