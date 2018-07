A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado

O governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), lançou a licitação para reformar a escola estadual Padre Constantino de Monte, localizada em Campo Grande. A informação foi divulgada na última quarta-feira (24), pelo Diário Oficial do Estado (DOE).

A publicação mostra o aviso de lançamento de licitação – do tipo Menor Preço – nos termos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações em vigor. O objetivo do processo é a realização de serviços de complementação de reforma geral.

A Coordenadoria de Infraestrutura, Fiscalização e Gestão de Obras Públicas, por meio da Gerência de Licitação, comunica aos interessados que a abertura do processo licitatório será no dia 8 de agosto, às 9h, na avenida do Poeta Manoel de Barros, s/n°, Bloco V Parque dos Poderes – Campo Grande (MS).