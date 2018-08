O prefeito da capital assinou a autorização do processo licitatório nesta quarta-feira

O Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, popularmente conhecido como Guanandizão, passará por reformas, em Campo Grande. O anunciou ocorreu nesta quarta-feira (1º), após o prefeito da capital, Marquinhos Trad (PSD), assinar a autorização para a abertura de processo licitatório, que prevê reforma e adequações do espaço.

O investimento, feito por meio de convênio com o governo estadual e contrapartida do município, tem valor estimado de R$ 2,3 milhões.

“Esse espaço não será para uso somente de Campo Grande, mas de todo o Mato Grosso do Sul e o país. Hoje, início do mês em que a cidade completa 119 anos de emancipação, estamos dando a largada para arrumar de uma vez esse local, que segundo o Corpo de Bombeiros não tinha mais condições de receber as pessoas, já que a estrutura, muito antiga, oferece risco”, disse o prefeito.

“A parceria do governo estadual foi fundamental para que fosse possível essa obra. Hoje em dia, não é fácil gerir recursos em qualquer âmbito. Mas vivemos um momento de harmonia entre os poderes, o que permite que os projetos aconteçam e a população seja atendida”, complementou Marquinhos.