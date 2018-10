A Câmara de Vereadores de Campo Grande aprovou na última sexta-feira (19), a proposta de emenda a Lei Orgânica Municipal, de número 78/18, elaborada pela Casa de Leis, para mudar a nomenclatura da Guarda Civil Metropolitana.

Com a alteração, a Guarda passa a ser chamada de Polícia Municipal. A emenda modificou a redação do inciso IV do art. 8º e a redação da subseção II, do caput do art. 81 e seus respectivos parágrafos, da Lei Orgânica do Município.

Na primeira votação, que ocorreu na semana passada, a mudança foi aprovada por 27 votos a favor e nenhum contrário. Hoje foram 24 favoráveis a mudança.