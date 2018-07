A implantação definitiva do Sistema de Registro Digital da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), que estava programada para ocorrer nesta quarta-feira (1º), de agosto, foi adiada para o dia 1º de novembro, deste ano. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (30), e será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), de terça-feira (31).

De acordo com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Federação do Comércio do Estado (Fecomércio) e Federação das Faems, o adiamento na implantação definitiva da Jucems Digital é necessário para a melhor preparação dos profissionais e empresas para lidar com as mudanças no sistema da Jucems – órgão vinculado à Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

O atendimento pela internet já está disponível aos 79 municípios, evitando que empresários, contadores e advogados façam o deslocamento físico para resolver as questões nos postos de atendimento da Jucems no Estado.

A Junta virtual funciona 24 horas. O serviço já está disponível, com todo o passo a passo, no site jucems.ms.gov.br.