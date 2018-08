O prefeito Marquinhos Trad inaugurou nesta quinta-feira (16) o serviço odontologia especializada em pessoa com deficiência (OdontoPcD) no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG). Para o prefeito a finalidade da instalação do consultório é melhorar o atendimento às pessoas com deficiência e especiais.

“Trabalhamos para melhorar o atendimento da pessoa com deficiência e não é só no IMPCG, mas em toda cidade. Para isso, criamos a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. Hoje, estamos fazemos o que a diretora Camila nos orientou. Dar um atendimento especial a quem precisa”, disse Marquinhos.

A diretora-presidente do IMPCG, Camila Nascimento de Oliveira, observa que o serviço de assistência à saúde dos servidores públicos municipais de Campo Grande (SERVIMED) já atende pacientes PcD e especiais junto com os demais pacientes, mas a diferença é que não existia especialista credenciado, nem a sala adaptada.

“Nós vamos fazer um atendimento humanizado, que será prestado por profissional especialista nessa área da Odontologia. Este trabalho será estendido aos usuários do IMPCG que precisarem inclusive de um hospital para atendimento”, frisou Camila.

Para David Marques da Coordenadoria para Pessoas com Deficiência a instalação do consultório representa um avanço no que diz respeito às pessoas com PcD.

“Ser sensível aos servidores é inerente nesta administração. Fico feliz em ver o avanço no atendimento aos PcD. Isto mostra a humanização que acontece também aqui no centro médico do IMPCG”, finalizou David.