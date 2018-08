São 96 vagas para diversas áreas e os profissionais atuarão no município de Laguna Carapã

As inscrições para concurso com salários de até R$ 12,3 mil vão encerrar nesta sexta-feira (3). Ao todo, são 96 vagas para profissionais de diversas áreas de atuação, que se aprovados e convocados, deverão trabalhar no município de Laguna Carapã. O prazo de validade da seleção é de um ano.

Para os candidatos, o valor do salário varia entre R$ 879,59 e R$ 12.372,80. Os profissionais terão que trabalhar cerca de 40 horas semanais. As vagas são para agentes comunitários de saúde (8); agente de controle de endemias (1); assistente de administração (1); auxiliar de consultório odontológico (1); Auxiliar de educação infantil (8); auxiliar de enfermagem (2); auxiliar de serviços de limpeza pública (8), além das oportunidades para auxiliar de serviços gerais (15).

O concurso disponibiliza vagas também para auxiliar de serviços gerais indígenas (5); contador (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (1); inspetor de alunos (1); médico (1); médico veterinário (1); merendeira (3); motorista (12); odontólogo (1); operador de máquinas pesadas (2); psicólogo (1); recepcionista (2); técnico em enfermagem (6); técnico em informática (1); trabalhador braçal (2); tratorista (4) e vigilante (5).

Os interessados podem se inscrever pelo site www.valeconsultoriaeassessoria.com. As taxas vão de R$ 30,00 a R$ 80,00