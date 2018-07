As inscrições para a seleção de instrutores do novo curso de agentes penitenciários foram prorrogadas em Mato Grosso do Sul. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23), no Diário Oficial do Estado (DOE). O prazo agora, vai até a quarta-feira (25), deste mês, às 13h.

A publicação traz um novo item informando que a Escola Penitenciária (Espen) fica desobrigada de realizar novo processo seletivo, caso não ocorra à seleção de nenhum instrutor para a disciplina.

Ao todo, estão disponíveis vagas para docentes em 20 disciplinas, das quais oito específicas, que só poderão ser ministradas por servidores penitenciários de carreira com experiência comprovada e no efetivo exercício das atribuições do cargo, conforme estabelece a legislação vigente.