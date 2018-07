As inscrições para o primeiro torneio de xadrez escolar, que vai acontecer no domingo (29), no Shopping Bosque dos Ipês, estão abertas em Campo Grande. As matriculas podem ser realizadas até o dia da competição.

O evento tem o objetivo de propiciar e fomentar a prática do jogo de xadrez em escolas públicas e particulares de Mato Grosso do Sul, estimulando a autonomia e o protagonismo dos competidores.

Os jogadores concorrerão aos títulos estaduais nas categorias sub 8, 10, 12, 14 e 16 que será válido para a manutenção do ranking/rating estadual de xadrez. O evento tem parceria da Federação Sul-Mato-Grossense de Xadrez (FESMAX) e Academia Chess and Kids.

Inscrição

O valor da inscrição para cada equipe é de R$ 22,50 por cada jogador para as entidades particulares e isenta para as públicas. Na data do evento a inscrição será de R$ 40. Será permitida a participação dos competidores que estiverem vestindo a camiseta da escola e necessária a comprovação de matrícula em uma instituição de ensino. As inscrições podem ser realizadas no site www.academiaxadrezrobotica.com.br